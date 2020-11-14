وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 12:47 صباحا
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، أن «المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي إن «24 ديسمبر هو يوم الاستقلال الليبي. هذا يوم رمزي ، يوم مهم جدًا لليبيين، لكنه سيكون أيضًا يومًا حاسمًا في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتًا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات».

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستعمل مع الليبيين «للحصول على حق الاقتراع الكامل، بما في ذلك قدرة أولئك الذين شردوا من ديارهم، ليتمكنوا من التصويت ولضمان الظروف الأمنية اللازمة؛ وكذلك التمكين الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المكلفة بإجراء الانتخابات».

وأضافت وليامز قائلة: «كما أشرت سابقًا في البيان الصحفي الذي قدمته هنا يوم الأربعاء، توصل المشاركون البالغ عددهم 75 مشاركًا إلى اتفاق مبدئي حول خارطة طريق للمرحلة التحضيرية نحو هذه الانتخابات الوطنية».

وأوضحت أن «خارطة الطريق نفسها تعكس إرادة الشعب الليبي كما تم التعبير عنها هنا في هذا التمثيل المتنوع، هنا في منتدى الحوار السياسي الليبي، وكذلك المشاورات التي أجريناها قبل المنتدى مع آلاف الليبيين»، معتبرة أن «خارطة الطريق الوطنية هذه توفر طريقًا واضحًا للخروج من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وديمقراطية».

ورأت وليامز أن «الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد». وقالت إن «هذا يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد ومُصلح وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة، على النحو المبين في نتائج مؤتمر برلين والتي تم تبنيها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)».

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