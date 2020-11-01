«الجنائية الدولية»: ميليشيات استهدفت المتظاهرين ضد الفساد في شرق وغرب ليبيا

شباب يتظاهرون ضد الفساد بميدان الشهداء في طرابلس. 23 أغسطس 2020. (الإنترنت)