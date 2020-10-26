القبض على مهربي «مخدرات وعملة صعبة» جنوب طبرق

تمكن مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة «التهريب والتسلل»، التابعة لهيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، من القبض على مهربي مخدرات وعملة صعبة جنوب مدينة طبرق.

وقال المكتب الإعلامي بالإدارة لـ«بوابة الوسط» الإثنين «المهرب قبض عليه وبحوزته 20 ألف حبة نوع (ترامادول) على الطريق الصحراوي بوابة الـ(200) متجهًا بها إلى مدينة طبرق».

وأضاف: «قمنا بكمين محكم على الطريق الصحراوي بإمرة العقيد جلال الدرسي، حيث جرى القبض على أحد مهربي العملة الصعبة بكميات كبيرة، ومن خلال الاستدلال تبين تهريبه خارج البلاد».

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ولفت المكتب الإعلامي بالإدارة العامة لمكافحة «التهريب والتسلل» إلى إحالة القضيتين إلى جهات الاختصاص.