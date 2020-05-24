مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على ثلاثة مروجي مخدرات أحدهم تورط في سرقة مليون دينار

صورة أحد المتهمين بترويج المخدرات في بنغازي، 24 مايو 2020 (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة، موضحة أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة منزل مواطن بمنطقة بالعون وسرقة خزينة بها مليون دينار.

وأشار بيان من المديرية إلى أن قسم البحث الجنائي أعد كمينًا محكمًا لهذا «العنصر الإجرامي الخطير» في منطقة بوهديمة، حيث تمت مشاهدته متلبسًا بعملية البيع، وفور نزول أعضاء القسم المكلفين المهمة، أشار إليهم بسلاح ناري «نوع تير»، وقام بالرماية عليهم، محاولاً الهروب، لكنهم تمكنوا من ضبطه وبحوزته 108 قطع من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة «ترامادول» و«بترل».

وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وأنه يشتريها من شخص آخر من منطقة بوهديمة، مؤكدًا تعاطيه المواد المخدرة والأقراص المهلوسة والخمور.

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كما اعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المكلفين مهمة التحري لإخافتهم، مؤكدًا انتماءه إلى تشكيل عصابي يضم نساء، واشتراكه في سرقة معارض خاصة ببيع المركبات الآلية، لافتًا إلى تورطه في انتحال صفة شخصية ضابط شرطة، وأنه استولى على البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، وتعود هذه الواقعة للعام 2014.

ومن بين الجرائم التي أقر بها سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزينة بها مبلغ وقدره مليون دينار وهواتف «آيفون» ومجوهرات ذهبية.

وقالت مديرية الأمن إن اعترافات هذا الشخص أدت إلى ضبط شخصين في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحًا يقدر بنحو 40 ألف دنيار يوميًّا تقريبًا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.