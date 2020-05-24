مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على ثلاثة مروجي مخدرات أحدهم تورط في سرقة مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 05:11 مساء
صورة أحد المتهمين بترويج المخدرات في بنغازي، 24 مايو 2020 (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة، موضحة أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة منزل مواطن بمنطقة بالعون وسرقة خزينة بها مليون دينار.

وأشار بيان من المديرية إلى أن قسم البحث الجنائي أعد كمينًا محكمًا لهذا «العنصر الإجرامي الخطير» في منطقة بوهديمة، حيث تمت مشاهدته متلبسًا بعملية البيع، وفور نزول أعضاء القسم المكلفين المهمة، أشار إليهم بسلاح ناري «نوع تير»، وقام بالرماية عليهم، محاولاً الهروب، لكنهم تمكنوا من ضبطه وبحوزته 108 قطع من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة «ترامادول» و«بترل».

وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وأنه يشتريها من شخص آخر من منطقة بوهديمة، مؤكدًا تعاطيه المواد المخدرة والأقراص المهلوسة والخمور.

اقرأ أيضا: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل ببنغازي

كما اعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المكلفين مهمة التحري لإخافتهم، مؤكدًا انتماءه إلى تشكيل عصابي يضم نساء، واشتراكه في سرقة معارض خاصة ببيع المركبات الآلية، لافتًا إلى تورطه في انتحال صفة شخصية ضابط شرطة، وأنه استولى على البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، وتعود هذه الواقعة للعام 2014.

ومن بين الجرائم التي أقر بها سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزينة بها مبلغ وقدره مليون دينار وهواتف «آيفون» ومجوهرات ذهبية.

وقالت مديرية الأمن إن اعترافات هذا الشخص أدت إلى ضبط شخصين في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحًا يقدر بنحو 40 ألف دنيار يوميًّا تقريبًا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»