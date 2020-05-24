مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل القبض على ثلاثة مروجي مخدرات أحدهم تورط في سرقة مليون دينار

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في منطقة بوهديمة، موضحة أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة منزل مواطن بمنطقة بالعون وسرقة خزينة بها مليون دينار.
وأشار بيان من المديرية إلى أن قسم البحث الجنائي أعد كمينًا محكمًا لهذا «العنصر الإجرامي الخطير» في منطقة بوهديمة، حيث تمت مشاهدته متلبسًا بعملية البيع، وفور نزول أعضاء القسم المكلفين المهمة، أشار إليهم بسلاح ناري «نوع تير»، وقام بالرماية عليهم، محاولاً الهروب، لكنهم تمكنوا من ضبطه وبحوزته 108 قطع من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة «ترامادول» و«بترل».
وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وأنه يشتريها من شخص آخر من منطقة بوهديمة، مؤكدًا تعاطيه المواد المخدرة والأقراص المهلوسة والخمور.
اقرأ أيضا: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل ببنغازي
كما اعترف بأنه قام بالرماية على الأعضاء المكلفين مهمة التحري لإخافتهم، مؤكدًا انتماءه إلى تشكيل عصابي يضم نساء، واشتراكه في سرقة معارض خاصة ببيع المركبات الآلية، لافتًا إلى تورطه في انتحال صفة شخصية ضابط شرطة، وأنه استولى على البضائع من المركبات المارة المتمثلة في المواد الغذائية واللحوم والدواجن، وتعود هذه الواقعة للعام 2014.
ومن بين الجرائم التي أقر بها سرقة منزل مواطن في منطقة بالعون وسرقة خزينة بها مبلغ وقدره مليون دينار وهواتف «آيفون» ومجوهرات ذهبية.
وقالت مديرية الأمن إن اعترافات هذا الشخص أدت إلى ضبط شخصين في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحًا يقدر بنحو 40 ألف دنيار يوميًّا تقريبًا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.