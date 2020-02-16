القبض على تنظيم عصابي لتهريب الآثار في بنغازي

من القطع الأثرية المضبوطة. (وال)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي القبض على تنظيم عصابي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال) أنه جرى تحويل الجناة والمضبوطات إلى رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية علي ماضي، لإتمام الإجراءات القانونية، وكان من بينها معاينة القطع، وإعداد تقرير حولها، من قبل مراقب آثار بنغازي، والتأكد من أن المضبوطات قطع أثرية أصلية.

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وكانت القطع الأثرية المضبوطة هي عبارة عن عدد من المنحوتات الرخامية تعود للعصر الروماني، وعدد من القطع الفخارية من الأثاث الجنائزي، وقطع عملة منها البرونزي والفضي، وختم وخاتم وبعض من الحلي، وبعض المضبوطات من العقيق والأصداف البحرية، وفق الوكالة.

ولإتمام الإجراءات النهائية وصل رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، يرافقه كل من مدير إدارة الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية العقيد فوزي عبدالونيس، ومدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازن صلاح سعدالله آدم، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية لمقر النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام المعاينة النهائية تمهيدا لتسلمها.