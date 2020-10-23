تنظيم معرض في حديقة السلام بسبها ضمن حملة دعم مرضى سرطان الثدي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 12:49 مساء
معرض في حديقة السلام بمدينة سبها لدعم مرضى سرطان الثدي، 23 أكتوبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت حديقة السلام بمدينة سبها أمس الخميس معرضا ضمن الحملة الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي، إلى جانب جلسة توعوية حول المرض، بتنظيم من مكتب الثقافة سبها، وبالتعاون مع فريق فزان للألعاب الإلكترونية.

وقالت مديرة مكتب دعم المرأة بمكتب الثقافة سبها، عائشة الزوام، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعرض بالإضافة لهدفي دعم المريضات والتعريف بخطورة سرطان الثدي، يحث النساء على الكشف المبكر، وسيستمر هذا البرنامج لشهر كامل، يتخلله عدة نشاطات تثقيفية وتوعوية.

وأوضحت طبيبة الأورام الدكتورة غالية آدم أن الإقبال على الكشف المبكر منخفض للغاية، وأن غالبية الحالات تأتي متأخرة جدا، ولا يجدي العلاج نفعا، وهذا نتيجة «ثقافة الخجل» عند المرأة من عدم الاتجاه إلى الفحص المبكر.

وذكرت مديرة جمعية «خد بيدي» للأرامل والمطلقات، نعيمة محمد، إن الجمعية شاركت بعرض منتجات المطلقات والأرامل من بخور وصناعات يدوية من ملابس وسعفيات، وكذلك بعض الملابس؛ دعما لهذه الفئة في المجتمع.

يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام ارتبط بحملة عالمية لمكافحة سرطان الثدي، ومعه تظهر الأشرطة وردية اللون، تعبيرا عن الدعم للنساء في مواجهة هذا المرض.

معرض في حديقة السلام بمدينة سبها لدعم مرضى سرطان الثدي، 23 أكتوبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)
إحدى المحاضرات في معرض دعم مرضى سرطان الثدي بسبها، 23 أكتوبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)
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