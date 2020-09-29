الجهاني يؤكد وصول وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع بوزنيقة إلى الرباط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 05:32 مساء
عضو وفد مجلس النواب الليبي إلى المغرب، عصام الجهاني، 10 سبتمبر 2020، (قناة الغد)

أكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، اليوم الثلاثاء، وصول وفد المجلس المشارك في اجتماع بوزنيقة إلى الرباط استعدادا للمشاركة في محادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة.

ونوه الجهاني وهو رئيس وفد مجلس النواب المشارك في اجتماعات بوزنيقة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» إلى أن الجولة الثانية من الحوار مع وفد المجلس الأعلى للدولة «قد تبدأ الليلة أو صباح الغد».

وكان أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أعلنوا في ختام اجتماعات الجولة الأولى في بوزنيقة يوم 10 سبتمبر عن توصلهم إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية».

وأكد أعضاء الوفدين في بيان مشترك أنهما اتفقا أيضا «على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

ويوم الأحد، قال مبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد غيث سيف النصر لـ«بوابة الوسط»، إن مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة ستستأنف، اليوم الثلاثاء في المغرب، لاستكمال مباحثاتهما بخصوص المادة ١٥ ومعايير تولي المناصب السيادية.

- الإعلان عن «اتفاق شامل» بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية
- سيف النصر: مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة تستأنف بالمغرب الثلاثاء
- المشري: توقيع أسس ومبادئ اتفاق بوزنيقة في المغرب الخميس المقبل

وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في لقاء على قناة «فبراير» مساء الإثنين، أن لقاء بين وفدي المجلسين سيعقد الخميس المقبل بالمغرب، للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في الجولة الأولى لاجتماع بوزنيقة، الذي جرى منذ أسبوعين.

وأوضح المشري خلال حديثه أن المجتمعين في بوزنيقة في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية، مضيفا أن هذه التفاهمات عُرضت على المجلس الأعلى للدولة.

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