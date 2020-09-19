«مؤسسة النفط» تعلن رفع القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية «الآمنة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 08:46 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وبحسب المؤسسة في بيان اليوم، تم رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة، وأعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ  الآمنة.

وتابعت المؤسسة أن حالة القوة القاهرة ستستمر على  الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من  عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها، والتي «تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط».

من جانبه قال المهندس مصطفي صنع الله، «همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات، وأيضاً منع أي محاولات تسييس قطاع النفط الوطني»، مما يعني أن المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة، لافتا إلى عمل تقييم فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات.

وأكدت المؤسسة أنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية «هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط»، مؤكدا أنها ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

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