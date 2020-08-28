المشري يبحث مع أوغلو مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

لقاء المشري وأوغلو في أنقرة، 28 أغسطس 2020، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتناول الطرفان المفات ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

جاء ذلك ضمن الزيارة التي يجريها المشري إلى تركيا بدعوة من مجلس الأمة التركي، حيث التقى رئيسه مصطفى شنطوب في إسطنبول أمس الخميس.

وقال المشري، في مؤتمر صحفي مشترك مع شنطوب، إن مجلس الدولة يرغب في استئناف الحوار واستعداده لذلك، بهدف الخروج مما وصفه بـ«حالة الانسداد والانقسام الراهنة».

وبعدها، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المشري وشنطوب، حيث ناقشوا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.