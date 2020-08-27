إردوغان يستقبل المشري في اسطنبول

إردوغان يتوسط المشري من اليسار وشنطوب. (الرئاسة التركية)

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بحضور رئيس مجلس الأمة التركي، مصطفى شنطوب، في مدينة اسطنبول.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أكد خلال اللقاء على مساندة تركيا الشعب الليبي، وأنها تعمل على المساعدة في حلحلة المشاكل الخدمية التي تعاني منها ليبيا.