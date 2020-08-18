مؤسسة النفط تستعرض توقعات الإنتاج المستقبلية لحقل شمال الحمادة

الاجتماع الفني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة، الثلاثاء 18 أغسطس 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استعرضت إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط، توقعات الإنتاج المستقبلية من النفط والغاز المصاحب والمكثفات لحقل شمال الحمادة، وأنشطة الشركة والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في العام الجاري 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني المالي بين المؤسسة وإدارة الشركة الذي عقد اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، والذي يعقد في إطار المتابعة الدورية من جانب المؤسسة للشركات المشغلة والخدمية للاطلاع على سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط.

وشارك في الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف والإنتاج، بلقاسم شنقير، وعضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية، محمد العماري، وعدد من مديري الإدارات الفنية والمالية والمختصين بإدارة المؤسسة، ورئيس مجلس إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، محمد جمال الدين، وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من مديري الإدارات والمختصين بالشركة.

كما شارك في الاجتماع عبر الدوائر المغلقة بعض المختصين من شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، وشركة الجوف، ومعهد النفط الليبي، والشركة الوطنية للحفر.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الاجتماع استعرض نشاط إدارة السلامة وحماية البيئة، وعرض المخزون الأصلي من النفط، وتوقعات الإنتاج المستقبلية من النفط والغاز المصاحب والمكثفات لحقل شمال الحمادة خلال مرحلة الإنتاج السريع، وخطة شركة نفوسة لتأهيل وصيانة عدد من الآبار لوضعها على الإنتاج في هذه المرحلة، والوضع الحالي لمشاريع التسهيلات السطحية.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع ناقش أيضا الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع بهدف تطوير الحقل ووضعه على الإنتاج وبرامج المحافظة على البيئة. فيما خُصِصَ الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض ملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة، والمصروفات الفعلية خلال عامي ( 2019-2020 ) ومقارنة ملخص الميزانية المعتمدة بالمصروفات الفعلية والمنفذ للعام 2020 والمقترح للعام 2021.