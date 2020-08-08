إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف عدد الذكور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 01:48 مساء
رسم بياني يوضح عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل حتى يونيو 2020 (وزارة العمل والتأهيل)

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن خريجي الجامعات هم الأعلى بين باقي المؤهلات المسجلين لدى الوزارة بحثا عن عمل، إذ يصل عددهم إلى 50 ألفا و643 خريجا جامعيا.

بل ويصل عدد الإناث طالبات العمل إلى ضعف عدد الذكور بين هؤلاء، إذ وصل عددهن إلى 33 ألفا و623 من الإناث، بما يتجاوز ضعف عدد الذكور الذي سجل 17 ألفا وعشرين خريجا جامعيا.

ووفق رسوم بيانية نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فإن أعداد الباحثين عن عمل المسجلين لديها من خريجي الدبلومات المتوسطة بلغت 28 ألفا و645 طالب عمل، ولوحظ فيه تساوي عدد الذكور مع الإناث تقريبا بين طالبي العمل في تلك الشهادة.

وبالنسبة للحاصلين على ثانوية فما دون، فقد كان عدد الباحثين عن العمل نحو 38 ألفا و805 أشخاص، تفوق فيه عدد الذكور على الإناث، إذ وصل عددهم إلى عشرين ألفا وخريجين اثنين، فيما بلغ عدد الإناث 18 ألفا و803 خريجات.

وكان أدنى عدد من الباحثين عن عمل من بين المسجلين هم خريجي الدراسات العليا، وفيه كان عدد الذكور أعلى، إذ بلغ 167 حاصلا على دراسات عليا، فيما لم يزد عدد الإناث على 63 خريجا.

أما أولئك الباحثون عن عمل بدون مؤهل، فقد كان عدد الإناث هو الأعلى حين وصل عددهن إلى 5838 باحثة عن عمل، والذكور إلى 4518 شخصا.

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