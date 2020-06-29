إصابات في 7 بلديات بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 01:56 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (الإنترنت)

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بيانا منذ قليل، سجل فيه آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي ليوم الأحد 28 يونيو 2020، في عموم أنحاء البلاد.

وأعلن بيان المركز «تسجيل 35 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد»، وفق ما نشرته صفحة المركز عبر موقع «فيسبوك». وتنقسم الحالات إلى 14 حالة جديدة، و21 حالة لمخالطين.

وجاء تفصيل الحالات الجديدة كالتالي:

سبها: 23 حالة منها 15 حالة مخالطة و8 حالات جديدة.
بنغازي: 3 حالات منها حالتين من المخالطين، وحالة واحدة جديدة.
طرابلس: 4 حالات منها حالتين جديدتين واثنتين من المخالطين.
مصراتة: حالة واحدة جديدة.
ككلة: حالة واحدة جديدة.
الشويرف: حالة واحدة جديدة.
ترهونة: حالتان جديدتان.

وأعلن المركز تسجيل 25 حالة شفاء من الفيروس موزعة كالتالي: سبها (8 حالات)، وطرابلس (3 حالات)، وصرمان (10 حالات)، وغدامس (حالتان)، ومصراتة (حالتان)، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 196 متعافيا من الوباء.

وسجل المركز ثلاث وفيات جديدة (اثنتان في سبها وحالة واحدة في مصراتة)، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 21 حالة وفاة، في حين بلغ إجمالي الإصابات: 762 حالة إصابة، أما الحالات النشطة فتبلغ: 545 حالة.

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