دي مايو يعلن موعد اجتماع اللجنة الفنية بين ليبيا وإيطاليا لتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن الموعد الأولى لعقد اجتماع اللجنة الفنية بين ليبيا وإيطاليا لبدء المفاوضات ومناقشة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة سيكون في «2 يوليو» المقبل.

جاء تصريح دي مايو خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار روما الداخلي بضاحية تشامبينو، في العاصمة الإيطالية عقب عودته من زيارة طرابلس واجتماعه مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وخلال زيارته إلى طرابلس تسلم دي مايو مقترحًا من المسؤولين الليبيين تضمن سلسلة تعديلات لإدخالها على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة بين البلدين في فبراير 2017، التي تطمح إيطاليا لتمديدها إلى ثلاث سنوات أخرى.

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وقال دي مايو في المؤتمر الصحفي إن المقترح الخاص بتعديل مذكرة التفاهم حول الهجرة، الموقعة مع طرابلس «يسير بالاتجاه الصحيح»، مؤكدًا أن «الدبلوماسية الإيطالية حققت نتيجة مهمة».

وأضاف دي مايو أنه تلقى خلال زيارته إلى طرابلس الاقتراح الليبي بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة العام 2017 بشأن الهجرة، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن «النص يحتاج إلى تعمق أكبر»، لكنه رأى أنه «يبدو من القراءة الأولى أنه يسير في الاتجاه الصحيح، من ناحية توفير حماية كاملة لحقوق الإنسان، على غرار ما طلبت إيطاليا».