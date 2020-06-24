«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الأمواج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 12:06 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء، وأن البحر هادئ إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة الرياح لن تتجاوز 15 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 5 - 15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاعه يتراوح بين 0.25 متر ومتر.
- درجة الحرارة 23 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الريـح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 5 - 15 عقدة.
- البحر خفيف الموج، وارتفاعه يتراوح بين 0.25 - 1.25 متر .
- درجة الحرارة 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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