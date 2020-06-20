العقوري يبحث مع السفير الأميركي آخر تطورات الوضع في ليبيا

صورة مجمعة تضم السفير الأميركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في طبرق يوسف العقوري. (الإنترنت)

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في طبرق، يوسف العقوري، اتصالًا هاتفيًّا من سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تناولا خلاله آخر التطورات المتعلقة بالوضع الليبي.

وخلال الاتصال، أكد العقوري «أهمية الحل السياسي وحرص مجلس النواب على التهدئة وحقن دماء الليبيين والحفاظ على وحدة البلاد، بالإضافة إلى أهمية الدور الأميركي في دعم استقرار ليبيا»، حسبما ذكر بيان للمجلس اليوم السبت.

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وشدد العقوري على «حرص الجانب الليبي على علاقات متوازنة مع الجميع، وعلى تعزيز العلاقات التاريخية مع الجانب الأميركي في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرات الأميركية لبناء المؤسسات الليبية».

بدوره، أكد السفير نورلاند أهيمة «دور مجلس النواب في حلحلة الأزمة الراهنة وضرورة الالتزام بالحل السياسي ومواصلة المسار الديمقراطي ورفض جميع التدخلات الخارجية في ليبيا، وحرص بلاده على الدعم المتواصل لليبيا حتى تصل إلى الاستقرار والأمان»، حسبما جاء في البيان.