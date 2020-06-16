السفير الأميركي يرحب بدعوة «الوفاق» لتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 11:13 مساء
سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بدعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع، معتبرا  أن مثل هذه المهمة «ستساعد في ردع المخالفين في المستقبل مع توفير قدر من الإنصاف للضحايا».

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بيان عبر موقعها على الإنترنت، مساء اليوم الثلاثاء، إن السفير نورلاند تحادث اليوم مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة.

وأوضح البيان أن سفير الولايات المتحدة أكد لسيالة «صدمته من هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب. وأعرب عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة واستخدام الألغام والمخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، والمذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجراً في مزدة».

وقال نورلاند «إنّ هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملاً».

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