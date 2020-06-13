«مكافحة الأمراض»: التعرف إلى التسلسل الجيني لـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 04:28 مساء
عملية سحب عينات عشوائية من عنصر أمني في بلدية غدامس، للكشف عن فيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تمكنه من «التعرف إلى النوع الجيني لفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بعد دراسة أجريت على عدد من العينات الموجبة التي جرى تجميعها من مختلف أنحاء البلاد».

وحسب الدراسة التي أجراها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البشري بجامعة طرابلس فإن 75% من العينات تنتمي إلى النوع الجيني (A) لـ«كورونا»، في حين تنتمي 25% من العينات إلى النوع (B) للفيروس»، وفق بيان صادر عن المركز.

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وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن «المختبر المرجعي لصحة المجتمع عاكف على استكمال دراسته على بقية العينات الموجبة وإيجاد وجه التشابه مع ما تم نشره من قبل بنك الجينات العالمي (Genbank)». ومن المقرر أن يعقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من الدراسة وإعداد الورقة البحثية الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» للإعلان عن نتائج الدراسة ونشرها في إحدى الدوريات العالمية.

سجلت ليبيا 409 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» منذ وصول الفيروس إلى البلاد، بينما توفي ستة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد إجراء 14 ألفا و903 عينات حتى أمس الجمعة.

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