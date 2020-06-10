وقف المسحات الأنفية بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 10 يونيو 2020, 06:25 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها يعلن نفاد مواد التحليل الخاصة بكورونا. (أرشيفية)

أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، عن وقف أخذ المسحات الأنفية للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (وفيد – 19) إلى حين توفير المواد التشغيلية الخاصة بالتحليل، منوهة إلى أنها نفدت من مختبر فرع المركز الوطني مكافحة الأمراض بالمدينة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك»: إنه نظرا لنفاد المواد التشغيلية للتحليل الخاص بفيروس كورونا بمختبر المركز الوطني سبها، يؤسفنا أن نحيطكم علما بأن أخذ المسحات الأنفية تم وقفها إلى حين توفر المواد التشغيلية».

لكنها أشارت إلى مساعي المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها لتوفير ما يلزم لتشغيل الجهاز واستئناف العمل في أقرب وقت ممكن»، داعية الجميع إلى الالتزام بالحجر الصحي وإرشادات الوقاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب