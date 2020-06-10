وقف المسحات الأنفية بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها يعلن نفاد مواد التحليل الخاصة بكورونا. (أرشيفية)

أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، عن وقف أخذ المسحات الأنفية للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (وفيد – 19) إلى حين توفير المواد التشغيلية الخاصة بالتحليل، منوهة إلى أنها نفدت من مختبر فرع المركز الوطني مكافحة الأمراض بالمدينة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك»: إنه نظرا لنفاد المواد التشغيلية للتحليل الخاص بفيروس كورونا بمختبر المركز الوطني سبها، يؤسفنا أن نحيطكم علما بأن أخذ المسحات الأنفية تم وقفها إلى حين توفر المواد التشغيلية».

لكنها أشارت إلى مساعي المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها لتوفير ما يلزم لتشغيل الجهاز واستئناف العمل في أقرب وقت ممكن»، داعية الجميع إلى الالتزام بالحجر الصحي وإرشادات الوقاية.