السفارة الأميركية: نورلاند يبحث دور مفوضية الانتخابات مع تزايد احتمالات التوصل لوقف إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 01:10 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء «انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا، مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة».

وقالت السفارة إن نورلاند اتفق مع رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح «على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدة، وأن يتم دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأكدت مواصلة الولايات المتحدة شراكتها مع مفوضية الانتخابات «بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين».

كما هنأ نورلاند، السايح على «التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا».

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