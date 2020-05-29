أحوال الطقس اليوم: استمرار اعتدال الأجواء في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يبقى الطقس مستقرا على غالبية مناطق البلاد، بينما تتكاثر السحب غربا غدا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الجمعة، على غالبية مناطق الشمال والوسط بين 25 و32 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على غات والمناطق المحيطة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.