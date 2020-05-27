حظر تجول ببلدية أوباري بعد ظهور حالتي إصابة بـ«كورونا» في سبها

أحد ميادين بلدية أوباري. (الإنترنت)

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ وفرض حظر تجول بجميع مناطق البلدية بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة سبها.

وطالبت بلدية أوباري في بيان أصدرته بالخصوص جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة التقيد بالحجر المنزلي والبقاء في المنازل إلى حين تجاوز الأزمة.

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يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها، أعلنت عن وفاة إحدى الحالات المصابة بالفيروس ظهر اليوم، وذلك بمركز العزل الصحي بالمدينة.