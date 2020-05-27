حظر تجول ببلدية أوباري بعد ظهور حالتي إصابة بـ«كورونا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 27 مايو 2020, 07:28 مساء
أحد ميادين بلدية أوباري. (الإنترنت)

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ وفرض حظر تجول بجميع مناطق البلدية بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة سبها.

وطالبت بلدية أوباري في بيان أصدرته بالخصوص جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة التقيد بالحجر المنزلي والبقاء في المنازل إلى حين تجاوز الأزمة.

اقرأ أيضا: وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» في سبها

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها، أعلنت عن وفاة إحدى الحالات المصابة بالفيروس ظهر اليوم، وذلك بمركز العزل الصحي بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقالة 4 شرطيين أميركيين بعد مقتل شاب أسود ضغط شرطي بركبته على عنقه (فيديو)
دولى
ترامب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة «تويتر» فرض رقابة على ...
دولى
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
دبلوماسية الصين في عصر كورونا: منقذ عالمي أم «ذئب محارب»؟
دولى
مصرف شمال أفريقيا يحذر عملاءه من حسابات مزورة
ليبيا
دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» يضيف عبارة تحذيرية إلى تغريدة لترامب في سابقة من نوعها