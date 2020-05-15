عودة الكهرباء إلى سبها

وحدة غازية بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة سبها، اليوم الجمعة، بعد انقطاع دام أكثر من 24 ساعة، إذ عاشت المدينة حالة إظلام تام منذ أمس.

وانقطع التيار عن المنطقة الجنوبية بشكل كلي أمس، دون أن يصدر من الجهات المعنية توضيحا بالأسباب.

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد، خلال الفترة الأخيرة، أعطالا متكررة في خدمة التيار الكهربائي، في حين تعمل الشركة العامة للكهرباء على إصلاح الأعطال بشكل شبه يومي.

كما تؤثر الاشتباكات المسلحة في انتظام توفير خدمة الإنارة، حيث سجلت بعض الأعطال بالشبكة نتجت عنها. ويعاني غالبية أبناء الشعب الليبي من عدم انتظام الخدمات الأساسية مثل الإنارة والمياه النظيفة منذ العام 2011.