مساعدات طبية من الصليب الأحمر لزليتن والخمس

مساعدات طبية من الصليب الأحمر. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، اليوم الإثنين، تسليم أدوية ومستلزمات طبية لمجمع عيادات سوق الثلاثاء في زليتن، ومجمع العيادات في الخمس.

وأضافت اللجنة في بيان أنها «تدعم أكثر من 20 مركزًا صحيًّا ومستشفى في ليبيا، من خلال الدعم المادي والعيني، لمساعدتها على تقديم الخدمات الصحية لمحتاجيها».

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وفي الشهر الماضي أعربت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، عن خشيتها من «تضاعف معاناة الأسر المتضررة جراء النزاع في ليبيا نتيجة فيروس (كورونا المستجد)» مشيرة إلى أن «مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي فيروس (كوفيد-19)، ويهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد».

ودعا الصليب الأحمر «السلطات إلى أن تكفل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي، وإلا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة».

مساعدات طبية من الصليب الأحمر. (فيسبوك)

مساعدات طبية من الصليب الأحمر. (فيسبوك)