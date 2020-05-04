«الصليب الأحمر» تقدم مواد التنظيف لسجن طمينة

مساعدات الصليب الأحمر لسجن طمينة. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، اليوم الإثنين، تقديم مواد التنظيف ليتم توزيعها على نزلاء سجن طمينة بمدينة مصراتة، في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأوضحت اللجنة في بيان أنها تتابع «العمل مع سلطات السجون والسلطات الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز»، منوهة إلى أن «السجون بيئة مهيأة لانتشار الأمراض المعدية، لا سيما بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض».

وفي أبريل الماضي، دعت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» إلى «اتخاذ تدابير وقائية خاصة تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون، حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي».