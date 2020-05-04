«الصليب الأحمر» تقدم مواد التنظيف لسجن طمينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 02:35 مساء
مساعدات الصليب الأحمر لسجن طمينة. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، اليوم الإثنين، تقديم مواد التنظيف ليتم توزيعها على نزلاء سجن طمينة بمدينة مصراتة، في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأوضحت اللجنة في بيان أنها تتابع «العمل مع سلطات السجون والسلطات الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز»، منوهة إلى أن «السجون بيئة مهيأة لانتشار الأمراض المعدية، لا سيما بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض».

وفي أبريل الماضي، دعت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» إلى «اتخاذ تدابير وقائية خاصة تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون، حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
الفنان حسن البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين