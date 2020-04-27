وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»

المستشار عقيلة صالح ورئيسة البعثة الأممية ستيفاني وليامز. (البعثة الأممية)

رحبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، بالمبادرة السياسية التي أعلنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، معتبرة أنها «إشارة إيجابية» بحسب سلسلة تغريدات نشرتها البعثة عبر حسابها على «تويتر».

وقالت البعثة الأممية إن وليامز تواصلت اليوم مع المستشار عقيلة صالح هاتفيا «للتشاور في آخر التطورات ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين».

وأوضحت البعثة أن الحديث بين الطرفين «تطرق للمبادرة التي قدمها المستشار صالح أخيرا... والتي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية. وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدا، والتي تسعى إلى إنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين».

وأكدت وليامز لرئيس مجلس النواب «أهمية الإنصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائيا بما يتناسب مع مصلحة ليبيا والليبيين».

اقرأ أيضا: رئيس مجلس النواب يهنئ الليبيين بحلول شهر رمضان ويعلن مبادرة سياسية لحل الأزمة

كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعلن الخميس الماضي مبادرة سياسية من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وعبر صالح في كلمته التي أعلن من خلالها مبادرته السياسية عن أمله في أن تحظى المبادرة بدعم محلي ودولي، أنه «على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن»، متمنيا من زملائه «نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح».