بلدية طرابلس المركز تجدد مطالبة الرئاسي بإنشاء محطة تحلية مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 02:50 مساء
شعار بلدية طرابلس المركز، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي بالنظر بعين الإعتبار للمقترحات التي قدمتها منذ عام 2017 بشأن إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وذلك على خلفية استمرار انقطاع المياه في العاصمة طرابلس وضواحيها بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف.

ودعت البلدية، في منشور اليوم الاحد «مكتب النائب العام بفتح تحقيق وإصدار مذكرات قبض في من قام بقفل صمامات المياه بمحطة التحكم الواقعة ببلدية الشويرف ومن حرّض على هذا الفعل المشين»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: النهر الصناعي: تعنت المقتحمين وراء استمرار قطع المياه عن طرابلس

ويوم الإثنين الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

وفي حين اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي، قوات حكومة الوفاق بالوقوف وراء الاعتداء على محطة الشويرف، دانت الحكومة الموقتة قطع المياه عن العاصمة طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
رئيس وحدة بجهاز مكافحـة المخدرات في أجدابيا يروي كيفية ضبط المواد المخدرة
ليبيا
قرقاش يناقش مع ويليامز وقف إطلاق النار ومواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يلوث الهواء والأسطح لمسافة 4 أمتار