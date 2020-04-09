معيتيق يوضح لعمداء البلديات آليات صرف ميزانية طوارئ «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 11:55 صباحا
اجتماع معيتيق مع عمداء البلديات لإيضاح آلية صرف ميزانية طوارئ «كورونا»، 7 أبريل 2020، (الحكم المحلي)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع عمداء البلديات لإيضاح آلية الصرف الخاصة بميزانية الطوارئ التي أقرها المجلس من أجل مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء يوم الإثنين الماضي، بحضور ممثلين عن حكومة الوفاق، إذ أشار العمداء إلى أن آلية صرف المبالغ المخصصة لهم في الميزانية تتداخل مع اختصاصات بعض الوزارات، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وسبق أن طالب عمداء بلديات المنطقة الغربية بإيقاف تنفيذ الميزانية المقدرة بـ75 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الخميس الماضي، في بلدية جنزور بحضور ممثلين عن 29 بلدية هي «جنزور، العزيزية، الأصابعة، مصراتة، سرت، زلطن، القواليش، حي الأندلس، قصر بن غشير، جادو، اسبيعة، تاجوراء، نالوت، زوارة، مزدة، الرياينة، غدامس، غريان، الشقيقة». كما بادرت بلدية طرابلس المركز بإعلان رفضها المبلغ المخصص لها.

اقرأ أيضا: عميد «بلدي طرابلس المركز» يكشف أسباب رفضه ميزانية الطوارئ لمواجهة «كورونا»

لكن خلال اجتماعهم مع معيتيق، أكد عمداء البلديات تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة لديهم، وفق برنامج المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الوقاية من الوباء ومكافحته؛ لضمان سلامة المواطنين وتجاوز البلاد للمحنة.

ومطلع هذا الشهر، طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، موافاته بالمعايير المتخذة لتوزيع مبالغ الميزانية، داعيا إلى تحويل القيمة المالية المقدمة إلى البلديات التي لا تخضع للرقابة المالية من حكومة الوفاق إلى دعم عيني متمثلا في توفير احتياجاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي