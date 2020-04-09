معيتيق يوضح لعمداء البلديات آليات صرف ميزانية طوارئ «كورونا»

اجتماع معيتيق مع عمداء البلديات لإيضاح آلية صرف ميزانية طوارئ «كورونا»، 7 أبريل 2020، (الحكم المحلي)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع عمداء البلديات لإيضاح آلية الصرف الخاصة بميزانية الطوارئ التي أقرها المجلس من أجل مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء يوم الإثنين الماضي، بحضور ممثلين عن حكومة الوفاق، إذ أشار العمداء إلى أن آلية صرف المبالغ المخصصة لهم في الميزانية تتداخل مع اختصاصات بعض الوزارات، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وسبق أن طالب عمداء بلديات المنطقة الغربية بإيقاف تنفيذ الميزانية المقدرة بـ75 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الخميس الماضي، في بلدية جنزور بحضور ممثلين عن 29 بلدية هي «جنزور، العزيزية، الأصابعة، مصراتة، سرت، زلطن، القواليش، حي الأندلس، قصر بن غشير، جادو، اسبيعة، تاجوراء، نالوت، زوارة، مزدة، الرياينة، غدامس، غريان، الشقيقة». كما بادرت بلدية طرابلس المركز بإعلان رفضها المبلغ المخصص لها.

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لكن خلال اجتماعهم مع معيتيق، أكد عمداء البلديات تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة لديهم، وفق برنامج المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الوقاية من الوباء ومكافحته؛ لضمان سلامة المواطنين وتجاوز البلاد للمحنة.

ومطلع هذا الشهر، طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، موافاته بالمعايير المتخذة لتوزيع مبالغ الميزانية، داعيا إلى تحويل القيمة المالية المقدمة إلى البلديات التي لا تخضع للرقابة المالية من حكومة الوفاق إلى دعم عيني متمثلا في توفير احتياجاتها.