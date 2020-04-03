عمداء بلديات المنطقة الغربية يطالبون بإيقاف تنفيذ الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 05:48 مساء
جانب من اجتماع عمداء بلديات المنطقة الغربية في مقر بلدية جنزور، 2 أبريل 2020. (المجلس البلدي غريان)

طالب عمداء بلديات المنطقة الغربية بإيقاف تنفيذ الميزانية وإعادة النظر فيها من حيث معايير الصرف، والقيمة المخصصة للبلديات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، التي قدرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بنحو 75 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الخميس، ببلدية جنزور بحضور ممثلين عن 29 بلدية هي «جنزور، العزيزية، الأصابعة، مصراتة، سرت، زلطن، القواليش، حي الأندلس، قصر بن غشير، جادو، اسبيعة، تاجوراء، نالوت، زوارة، مزدة، الرياينة، غدامس، غريان، الشقيقة»، وذلك حسب بيان للمجلس البلدي غريان نُشر اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى موافقة بلديات «الزنتان، غات، القطرون، مرزق، مسلاتة، الرجبان، كاباو، الحرابة، قصر خيار، ظاهر الجبل» على ما ورد في الاجتماع رغم تغيب ممثليها.

وأوضح البيان اتفاق عمداء البلديات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على تثبيت سعر صرف التوريدات عند السعر الحالي والمقدر بـ3.7 للدولار لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم تعديله عن طريق القطاع الخاص وفقًا لعدة شروط.

وشملت هذه الشروط «اعتبار تزكية عميد البلدية للشركات الواقعة في نطاق بلديته شرطًا أساسيًا لفتح الاعتمادات، على ألا يتم فتح أية اعتمادات إلا للشركات التي تمت تزكيتها، تضع البلديات آلية لمتابعة ومراقبة ما بعد التوريد، التزام الشركات الموردة بتحمل تكلفة النقل للبلديات النائية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطن».

كما تضمنت الشروط أيضًا «توريد السلع الأساسية بشكل عاجل بحيث يتم التوزيع تحت إشراف المجالس البلدية وتشكل لجنة من البلديات تتابع تسهيل الإجراءات مع وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي».

جانب من اجتماع عمداء بلديات المنطقة الغربية في مقر بلدية جنزور، 2 أبريل 2020. (المجلس البلدي غريان)
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