المشري يطلب إيضاح معايير توزيع ميزانية طوارئ «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 03:10 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، موافاته بالمعايير المتخذة لتوزيع المبالغ المخصصة للبلديات في ميزانية الطوارئ لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأمس الثلاثاء، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها بنغازي التي خصص لها 5.5 مليون دينار.

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ودعا المشري إلى تحويل القيمة المالية المقدمة إلى البلديات التي لا تخضع للرقابة المالية من حكومة الوفاق إلى دعم عيني متمثلا في توفير احتياجاتها.

وأعلنت بلديتا طرابلس المركز وزوارة رفضهما تسلم المبلغين المخصصين لهما في الميزانية، واعتبرتاه «غير كاف، وموجها لبنود لا تدخل ضمن اختصاصات البلديات».

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