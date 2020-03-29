تسلسل زمني.. تفاصيل إصابة 8 ليبيين بفيروس كورونا وحالة أخرى في مصر

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

جاء ما كنا نحذر، هكذا هو الحال في ليبيا حاليا بعدما تم تأكيد إصابة ثماني حالات لمواطنين ليبيين بالداخل بفيروس كورونا المستجد، الذي يخشاه الجميع، حتى إن حكومتي الوفاق والموقتة اتخذتا إجراءات احترازية مشددة حتي يمنع وصوله للبلاد، لكن كما الجيران والشرق والغرب، وصل المرض الذي يخشاه الجميع.

نرصد في السطور التالية تسلسلا زمنيا للإعلان عن إصابة الحالات الثمانية، فضلا عن حالة أخرى لمواطن ليبي أعلنت السلطات المصرية إصابته بالمرض على أراضيها..

الحالة الأولى

الثلاثاء الماضي وقبل منتصف الليل، أعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وقال الوزير، في بيان مسجل نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن تسجيل الحالة جاء بعد «فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

وأشار إلى أن الوزارة «ستقوم باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمصاب الأول وتقديم الرعاية الصحية الأولية له».

حالتين جديدتين

بعد نحو أربعة أيام، وفي مسا أمس السبت، أكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة حالتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».

«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»

ولفت المركز في بيان، إلى أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًّا داخل مستشفى الحكمة مصراتة.

وأضاف أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

خمس إصابات صادمة

وعصر اليوم الأحد، أعلن المركز من جديد، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»

وأوضح المركز، في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة إصابة جرى اكتشافها أمس السبت لامرأة بمدينة مصراتة.

وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن «5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء».

حالة في مصر

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة لمواطن ليبي مصاب بفيروس كورونا، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، ولم تفصح الوزارة عن أي تفاصيل بخصوص هذه الحالة.