مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 05:23 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

 وأوضح المركز، في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم  12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس السبت لامرأة بمدينة مصراتة. وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن «5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء».

اقرأ أيضا: «بلدي مصراتة» يفرض حظرا تاما للتجول 24 ساعة لمدة أسبوع كامل

ومنذ مطلع هذا الأسبوع شهدت البلاد تزيدا في الإصابات بالفيروس، بعدما أكد المختبر المرجعي إصابة حالتين بـ«كورونا المستجد». حيث تعود الحالة الأولى لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًّا داخل مستشفى الحكمة مصراتة، فيما تعود الحالة الثانية إلى شاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

وقرر المجلس البلدي مصراتة فرض حظر تام للتجول داخل نطاق البلدية على مدى 24 ساعة، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، تحسبا لانتشار فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصانع أرماني تتحول للإنتاج الطبي لمواجهة فيروس كرونا