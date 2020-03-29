مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

وأوضح المركز، في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس السبت لامرأة بمدينة مصراتة. وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن «5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء».

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ومنذ مطلع هذا الأسبوع شهدت البلاد تزيدا في الإصابات بالفيروس، بعدما أكد المختبر المرجعي إصابة حالتين بـ«كورونا المستجد». حيث تعود الحالة الأولى لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًّا داخل مستشفى الحكمة مصراتة، فيما تعود الحالة الثانية إلى شاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

وقرر المجلس البلدي مصراتة فرض حظر تام للتجول داخل نطاق البلدية على مدى 24 ساعة، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، تحسبا لانتشار فيروس «كورونا».