غلق المطاعم والمقاهي والأسواق الكبيرة في مصراته اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:34 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت.

أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة بدء غلق المطاعم والمقاهي والمنتزهات والصالات والأسواق الكبيرة اعتبارًا من غد الخميس، تطبيقًا لتعليمات عميد البلدية.

وقال الجهاز في بيان إن هذا الإجراء يتماشي مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم «2» لعام 2020، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

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وطالب البيان أصحاب تلك المنتزهات وصالات الأفراح والأسواق والمطاعم والمقاهي بضرورة قفلها وعدم العمل، لافتة إلى التنسيق بين الحرس البلدي ومديرية الأمن بالمدينة بخصوص الدوريات والمتابعة والضبط، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين منهم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أعلن  السبت الماضي ثمانية إجراءات تهدف لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيان، من بينها إغلاق كافة المنافذ  البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع؛ وإيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين، إلى جانب إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة، وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة

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