بينها العزل المنزلي التلقائي.. بلدية مصراتة تعلن 4 إجراءات لمواجهة «كورونا»

شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، جملة إجراءات احترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومنع تسلله إلى المدينة.

وقالت البلدية في بيان، إن تلك الإجراءات تتماشي مع الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السبت الماضي؛ للوقاية من الفيروس، ومنع تسلله إلى ليبيا في ضوء انتشاره في دول الجوار.

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وشملت الإجراءات التي أعلنتها بلدية مصراتة، دعوة كافة المواطنين العائدين حديثًا عبر المنافذ المختلفة دون استئناء إلى اتباع العزل المنزلي التلقائي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لاحتمالية حملهم الفيروس والتزامهم بالمعايير الصحيحة للعزل كتجنب التواصل المباشر مع ذويهم ومنع الخروج للأعمال والأماكن العامة والخاصة لحماية المجتمع.

كما طالبت البلدية كل أصحاب المهن والحرف مثل الخبازين والحلاقين وغيرهم الالتزام بكل الإشتراطات والضوابط المهنية الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما طالبت البلدية كافة مواطنيها لأخذ الأمر بجدية واتباع كافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وعلى رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

إلى جانب ذلك قالت البلدية إن على كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والضبطية اتخاذ ما من شأنه المتابعة وضبط المخالفات واتخاذ كل ما يلزم بشأنها حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أعلن السبت الماضي ثمانية إجراءات تهدف لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد من بينها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا الإثنين الماضي لمدة ثلاثة أسابيع؛ وإيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين، إلى جانب إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة، وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة