«مكافحة الأمراض» ينظم ندوة علمية للإخصائيين الاجتماعيين بتاجوراء لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 09:45 مساء
ندوة علمية للإخصائيين الاجتماعيين بتاجوراء لمواجهة كورونا, (مكافحة الأمراض)

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ندوة علمية بالتعاون مع بلدية تاجوراء للإخصائيين الاجتماعيين بقطاع التعليم في البلدية ضمن الحملة الوطنية للتوعية والتدريب والوقاية من فيروس كورونا، بحسب بيان للمركز اليوم.

وأصدر المركز الوطني اليوم، إرشادات للعاملين بمحطات الوقود، تحسبًا لانتشار وباء «كورونا».

وأوصى المركز، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بـ«المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمطهرات الكحولية».

مركز مكافحة الأمراض يصدر إرشادات للعاملين بمحطات الوقود

ودعت الإرشادات إلى «عدم السماح للمواطنين بتعبئة الوقود بأنفسهم»، و«ضرورة تكليف عمال المحطة بتعبئة الوقود للمواطنين مع ضرورة ارتداء القفازات الطبية». كما أهاب المركز بالعاملين «الاهتمام بنظافة وتطهير الأسطح المعرضة للتلوث».

وتسارعت خطوات المواجهة الليبية الشاملة لفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تأخر ملحوظ في رد فعل الحكومة إزاء ما أُثير في العالم بشأن الفيروس، والتعامل الدولي معه، وتخوف الناس، وتشكيكهم في إمكانية احتواء الوباء، في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، من ضعف في مؤسسات الدولة، واستمرار حالة الحرب وتوابعها.

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