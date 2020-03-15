مركز مكافحة الأمراض يصدر إرشادات للعاملين بمحطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 04:03 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرشادات للعاملين بمحطات الوقود، تحسبًا لانتشار وباء «كورونا».

وأوصى المركز، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بـ«المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمطهرات الكحولية».

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ودعت الإرشادات إلى «عدم السماح للمواطنين بتعبئة الوقود بأنفسهم»، و«ضرورة تكليف عمال المحطة بتعبئة الوقود للمواطنين مع ضرورة ارتداء القفازات الطبية». كما أهاب المركز بالعاملين «الاهتمام بنظافة وتطهير الأسطح المعرضة للتلوث».

وتسارعت خطوات المواجهة الليبية الشاملة لفيروس «كورونا» خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، بعد تأخر ملحوظ في رد فعل الحكومة إزاء ما أُثير في العالم بشأن الفيروس، والتعامل الدولي معه، وتخوف الناس، وتشكيكهم في إمكانية احتواء الوباء، في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، من ضعف في مؤسسات الدولة، واستمرار حالة الحرب وتوابعها.

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