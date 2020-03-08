«صحة الوفاق»: ختم جوازات القادمين إلى ليبيا بعد تعبئة بطاقة المتابعة الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 12:46 مساء
مسافرون يخضعون للمسح الحراري في مطار مصراتة , 8 فبراير 2020 (الإنترنت).

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق كتابا رسميا الأسبوع الماضي بشأن منع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وحسب الكتاب الصادر عن الوكيل العام محمد هيثم عيسى، في الخامس من مارس الحالي، طالبت وزارة الصحة مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية بمخاطبة مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ البرية بالتعاون لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك وفق منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالبت الوزارة في كتاب وجهه وكيلها العام إلى وكيل وزارة المواصلات بمخاطبة شركات الطيران بشأن ضرورة استخدام نموذج بطاقة المتابعة الصحية للمسافرين العائدين إلى ليبيا لتعقب الحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خارج البلاد.

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ووجه الوكيل العام لوزارة الصحة خطابا إلى وزارة الخارجية بشأن التواصل مع الجالية الليبية بالخارج وحصرهم والتواصل مع الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات وتوجيههم بالحد من التنقل بين المناطق الموبوءة.

وأفادت بيانات رسمية متطابقة بعدم تسجيل أية حالة إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما تتواصل الجهود التوعوية في مختلف المؤسسات والمراكز الصحية للوقاية من الوباء الذي سجل وفيات في مختلف أنحاء العالم.

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