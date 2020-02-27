الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا

أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة بشراء عدد ستة ملايين كمامة وتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «احترازي»، حيث أكدت وزارة الصحة أن «ليبيا لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد».

وقال وزير الصحة، سعد عقوب، الخميس «رئيس الوزراء أصدر تعليمات عاجلة لوزارة الصحة بشراء عدد ستة ملايين ماسك عادي إضافية وعدد (200) ألف قناع الوجه ‬المعروف بـN95».

وأضاف: «التعليمات شملت توفير المضادات الحيوية وبدلا معقمة لمكافحة العدوى للعاملين وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات العنايات عن طريق جهاز الإمداد الطبي، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، في ظل عدم توفر لقاح له».

ولفت وزير الصحة إلى أن «موظفي مراكز المراقبة الصحية يقومون بمعاينة القادمين من جميع دول العالم وقياس علاماتهم الحيوية، وذلك من خلال رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المطارات والمنافذ وبالمستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة أى حالات مصابة بفيروس كورونا‬».

ونصحت وزارة الصحة «كافة المواطنين بالحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بين الفينة والأخرى، فضلا عن عدم لمس الفم والعينين باليدين قبل غسلهما، إضافة إلى ضرورة تغطية الفم والأنف بمنديل أثناء السعال والعطس».

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وناشد الوزير عقوب «كافة القنوات المرئية والمسموعة والهيئة العامة للأوقاف وأئمة المساجد والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المساهمة مع وزارة الصحة في نشر التوعية والتثقيف الصحي من خلال تعميم ونشر المعلومات الإرشادية والملصقات التوعوية حول فيروس كورونا».