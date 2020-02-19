وزير الصحة: سنقوم بإعادة فتح 8 مستشفيات بالمنطقة الشرقية خلال هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 19 فبراير 2020, 11:25 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، أن الوزارة ستقوم خلال هذا العام «2020» بإعادة فتح 8 مستشفيات بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من العيادات المركزية والأقسام التي انتهت فيها عمليات الصيانة والتجهيز.

وقال وزير الصحة سعد عقوب إن الوزارة ستفتح «مستشفيات العيون ببنغازي، وبنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، والمسالك بنغازي، ومستشفى البريقة، ومستشفى عمر المختار بطبرق، ومستشفى امساعد العام، ومستشفى جالو للطوارئ».

وأضاف: «كما سنقوم بافتتاح عيادة الصابري المركزية، وغرف العناية والعمليات والمدرج الدراسي بمستشفى الجلاء بنغازي، وغرف للعمليات والعنايات بمركز الكلى الهواري، وغرفة العناية بمركز طب وجراحة القلب بنغازي، وعناية الباطنية بمستشفى الهواري، وقسم كلى بأجدابيا وافتتاح عدد من العيادات ووحدات الرعاية الصحية الأولية ببلدية أم الرزم وصولا للكفرة التي سوف تشهد قريبا افتتاح مركز الكفرة للنساء والولادة وقسم الإيواء والعمليات».
 
كما أشار وزير الصحة إلى «قرب تفعيل ‬المجلس العربي للاختصاصات الطبية»، لافتًا إلى أن الصيانة والتجهيز يأتيان في إطار خطة واستراتيجية وزارة الصحة خلال العام 2020، والتي تهدف إلى زيادة السعة السريرية وتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن». ‬

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ونوه وزير الصحة إلى أن هذه الجهود التي «تبذلها الحكومة برئاسة عبدالثني من أجل النهوض بالقطاع الصحي الليبي تأتي خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانات».

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