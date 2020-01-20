انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الرحم في سبها

فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تتواصل بمدينة سبها هذه الأيام فعاليات الحملة الوطنية الوطنية للتوعية بمرض «سرطان عنق الرحم» التي انطلقت على مستوى ليبيا وتضمنت توزيع مطويات ونشرات للتعريف بالمرض وخطورته، بإشراف الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان الذي ينظم الحملة تحت شعار «احمي نفسك ولا تؤجلي».

وقالت الطبيبة ابتسام حسن إحدى المشرفات على الحملة لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الحملة تهدف لرفع مستوى التوعية لدى العنصر النسائي بالمرض بعد ملاحظة انتشاره بشكل كبير مؤخرا وعدم معرفة النساء بخطورته، موضحة أن الحملة تستهدف النساء من عمر 25 إلى 50 عاما.

وأضافت عضو الحملة الطبيبة نعيمة خليفة لـ«بوابة الوسط» أن برامج الحملة تتضمن سلسلة محاضرات توعوية داخل المدراس والمعاهد إلى جانب الجامعات وكذلك التجمعات النسائية للتعريف بالمرض وأعراضه ومراحل الإصابة إلى جانب طرق الوقاية منه وكيفية التطعيم لمكافحته.