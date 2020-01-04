مجلس النواب يلغي بالإجماع اتفاقية التعاون الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق

عدد من أعضاء مجلس النواب الحاضرين جلسة التعليق على قرار الحكومة التركية إرسال قوات إلى ليبيا. (الإنترنت).

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس «صوّت بالإجماع» في جلسته «الاستثنائية» اليوم السبت على إلغاء مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في مجال التعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية.

وأضاف بليحق في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» أن القرار قضى باعتبار كلتا المذكرتين «كأن لم تكن».

وشمل قرار المجلس في جلسته التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس حميد حومة، إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق «ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية». وشهدت الجلسة خلافا في الرأي بين النواب، حول التصويت على محاكمة كل من وقع المذكرتين وساندهما بتهمة «الخيانة العظمى».