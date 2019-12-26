مركز صحي بسرت يغلق أبوابه أمام المرضى لانعدام الإمكانات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 26 ديسمبر 2019, 08:46 مساء
مقر المركز الصحي سلطان في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أغلق المركز الصحي سلطان (50 كم شرق سرت) أبوابة أمام المرضى، اليوم الخميس؛ لـ«عدم توافر الإمكانات اللازمة لمعالجتهم».

ويعاني المركز منذ فترة طويلة من عدم توافر الموارد البشرية من أطباء وممرضين إلى جانب شح الأدوية بشكل عام والأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة خصوصا، إلى جانب انعدام التطعيمات الخاصة بالأطفال، حسبما كشف مصدر طبي بالمركز في تصريح إلى «بوابة الوسط».

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وأوضح المصدر أن إدارة المركز خاطبت الجهات ذات الصلة، باستمرار، لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بإعادة المركز للعمل بصورة طبيعية لكن دون جدوى.

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