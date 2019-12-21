«الرقابة على الأغذية» ينذر محلين ومخبزين في زليتن والقطرون

جانب من جولة مفتشي مركز الرقابة في زليتن والقطرون، 21 ديسمبر 2019. (صفحة المركز على فيسبوك).

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، توجيه إنذارات بالإغلاق، إلى محلين ومخبز في زليتن، وكذلك مخبز في القطرون؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه بزليتن وجهوا إنذارًا إلى محل «الطائر الأبيض» للدواجن؛ لعدم وجود شهادات صحية لعماله، وعدم التزام العمال بالزي المخصص، كما أنذروا محل النجمة للمواد الغذائية لوجود ألوان محظورة «علكة باطوق» ببضائعه، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعماله.

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كما وجه مفتشو المركز إنذارًا بالإغلاق إلى مخبز الحمادة بزليتن؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، وعدم صيانة آلة العجن، وسوء النظافة، وافتقار المخبز لطلاء السقف، وعدم احتوائه على غربال، كما أمهل مفتشو المركز مخبزًا في القطرون أسبوعًا لتفادي الملاحظات، وقدموا طلبًا لاستدعاء المسؤول المباشر عن المخبز.

وشملت ملاحظات المركز«حاجة طواجين المخبز إلى الاستبدال لاحتوائها على ترسبات، وعدم الاهتمام بنظافة بعض المعدات والعجانة، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية لبعض عماله، سوء النظافة العامة، عدم الالتزام بالزي الموحد».