«الرقابة على الأغذية» ينذر محلين ومخبزين في زليتن والقطرون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 05:29 مساء
جانب من جولة مفتشي مركز الرقابة في زليتن والقطرون، 21 ديسمبر 2019. (صفحة المركز على فيسبوك).

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، توجيه إنذارات بالإغلاق، إلى محلين ومخبز في زليتن، وكذلك مخبز في القطرون؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه بزليتن وجهوا إنذارًا إلى محل «الطائر الأبيض» للدواجن؛ لعدم وجود شهادات صحية لعماله، وعدم التزام العمال بالزي المخصص، كما أنذروا محل النجمة للمواد الغذائية لوجود ألوان محظورة «علكة باطوق» ببضائعه، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعماله.

اقرأ أيضا «الرقابة على الأغذية» يغلق 3 مطاعم وينذر 4 مقاهٍ خلال 72 ساعة

كما وجه مفتشو المركز إنذارًا بالإغلاق إلى مخبز الحمادة بزليتن؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، وعدم صيانة آلة العجن، وسوء النظافة، وافتقار المخبز لطلاء السقف، وعدم احتوائه على غربال، كما أمهل مفتشو المركز مخبزًا في القطرون أسبوعًا لتفادي الملاحظات، وقدموا طلبًا لاستدعاء المسؤول المباشر عن المخبز.

وشملت ملاحظات المركز«حاجة طواجين المخبز إلى الاستبدال لاحتوائها على ترسبات، وعدم الاهتمام بنظافة بعض المعدات والعجانة، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية لبعض عماله، سوء النظافة العامة، عدم الالتزام بالزي الموحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟