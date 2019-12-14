«الرقابة على الأغذية» يغلق 3 مطاعم وينذر 4 مقاهٍ خلال 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 10:21 صباحا
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددا من المخابز والمقاهي والمطاعم، وأنذر غيرها، خلال جولات ميدانية لمفتشيه في الجفارة وزليتن والزواية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ بسبب عدم التقيد بالمواصفات والمعايير القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه بالجفارة أنذروا، مخبز النبراس بالغلق؛ بسبب عدم وجود شهادات صحية لبعض عماله، إلى جانب عدم تقيدهم بالزي الرسمي للعمل، وعدم وجود غربال بالمطعم.

وأغلق المركز مطعم حلويات الأمراء بمنطقة رماية بزليتن أول من أمس؛ لسوء نظافته، واستخدامه ألوانا محظورة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض عماله، كما أغلق مطعمي الناظر والحلويات في سبها؛ لسوء نظافتهما وعدم توافر الاشتراطات الصحية بهما، إلى جانب وجود حشرات في طاولة العرض.

اقرأ أيضا غلق محل أغذية بجنزور لمخالفته الاشتراطات الصحية

وخلال جولة ميدانية لمفتشي المركز في منطقة الزاوية، تبين عدم تقيد بعض الصيدليات بالاشتراطات الصحية والمواصفات والمعايير القياسية المعمول بها، حيث سجل مفتشو المركز بعض المخالفات في تقرير أُحيل لجهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أغلق المركز، أمس الجمعة، مقهى العمالة الأجنبية في زليتن بالشمع الأحمر؛ لسوء نظافته، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، واستخدامه أواني الألمنيوم غير الصحية، إلى جانب سوء مظهره العام.

كما شن مفتشو الحملة خلال اليوم نفسه، حملة تفتيشية على المقاهي في زليتن، أسفرت عن توجيه إنذارات بالغلق لمقاهي الإخلاص للحوم البيضاء، والساحلي، وبلانك للوجبات الخفيفة، والبيت الليبي للوجبات الشعبية؛ بسبب عدم وجود زي موحد للعاملين، وعدم وجود شهادات صحية، واستعمال بعض أواني الألمنيوم غير الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو