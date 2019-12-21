المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن «الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها».

وجدد المسماري، التزام القيادة العامة بمهلة ثلاثة أيام لمدينة مصراتة تنتهي الساعة 12 مساء غد الأحد، مشددا على عدم «تجديدها أو تمديدها»، حسب بيان نشره، اليوم السبت، على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وأضاف المسماري أن وسائل إعلام «نشرت أنباء كاذبة عن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة»، مؤكدا «هروبها بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع»، مشيرا إلى أنه «جرى ملاحقتهم برا وجوا وقتل أعداد كبيرة منهم حتى تجاوزوا مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها».

وأمس الجمعة، أعلن المسماري شن سلاح الجو التابع للقيادة غارات جوية على «مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة»، وقال إن «استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل... إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل»، مؤكدا أنه «بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة ستحتفظ القيادة العامة بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها إلى مصراتة وتخزينها فيها».