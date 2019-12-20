المسماري: استهداف مصراتة بشكل مكثف بعد مهلة 3 أيام

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، شن سلاح الجو التابع للقيادة غارات جوية على «مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة».

وقال المسماري، في بيان صباح اليوم الجمعة: «إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل... إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل».

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وأكد أنه بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة ستحتفظ القيادة العامة بـ«حق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها إلى مصراتة وتخزينها فيها».