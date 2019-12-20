«الرئاسي»: طيران أجنبي داعم لحفتر قصف مصراتة وأصاب مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 01:24 صباحا

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، الجمعة، «القصف الجوي الغادر» الذي استهدف مدينة مصراتة الخميس «ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين»، مشيرًا إلى أن القصف «قام به طيران أجنبي داعم» للقائد العام الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان أن «توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط، ويأتي كرد فعل على عجز الميليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما»، أعلنه المشير حفتر قبل أيام «بساعة الحسم لدخول طرابلس».

وقال المجلس الرئاسي: «إن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدي في ساحات المواجهة، والقضاء على أوهامه بإعادة الحكم الشمولي والتحكم في رقاب الليبيين»، مؤكدًا ثقته «في هزيمة العدو، وسيفشل مشروع المتمرد الخارج على الشرعية، وتبوء رهانات داعميه بالخسران أمام شجاعة الجيش الليبي والقوات المساندة وإرادة الليبيين»

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