دي مايو: تعيين «شخصية رفيعة المستوى» مبعوثا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 01:37 مساء
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، تعيين مبعوث خاص بإيطاليا لدى ليبيا، مشيرا إلى أنه سيكون «شخصية رفيعة المستوى».

وأضاف دي مايو في برنامج متلفز الليلة الماضية: «أؤمن إيمانا راسخا بأنه عندما سقطت حكومتنا الأولى (حكومة جوزيبي كونتي الأولى) فقدت إيطاليا مكانتها في ليبيا، لذا نحتاج لمبعوث خاص من إيطاليا، شخصية سياسية يدعمها سلكنا الدبلوماسي ومخابراتنا، والشيء الثاني، تلزم مهمة أوروبية، فالسلام في ليبيا يعني وقف انتشار الخلايا الإرهابية».

اقرأ أيضا: دي مايو يطلع مجلس النواب الإيطالي على نتائج زيارته إلى ليبيا  

واعتبر دي مايو، أن قصف ليبيا في العام 2011 «كان أحد أفدح الأخطاء المرتكبة في التاريخ»، قائلا إن «قصف ليبيا عام 2011 كان أحد أكبر الأخطاء في التاريخ، ودعمه من قبلنا كان واحدا من أكبر الأخطاء في تاريخنا»، مشددا على أنه «اختيار بائس تسبب في عدم الاستقرار الذي يستمر حتى الآن»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وتطرق وزير الخارجية الإيطالي إلى المواجهات المسحلة قرب طرابلس، بقوله: «لا يمكننا قبول التصعيد في ليبيا. وهو ما يجري بالفعل، وعلينا السعي لكبحه»، مؤكدا أن إيطاليا تمكنت من استعادة الدور الذي كان يتعين عليها القيام به في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي