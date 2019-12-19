دي مايو: تعيين «شخصية رفيعة المستوى» مبعوثا إلى ليبيا

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، تعيين مبعوث خاص بإيطاليا لدى ليبيا، مشيرا إلى أنه سيكون «شخصية رفيعة المستوى».

وأضاف دي مايو في برنامج متلفز الليلة الماضية: «أؤمن إيمانا راسخا بأنه عندما سقطت حكومتنا الأولى (حكومة جوزيبي كونتي الأولى) فقدت إيطاليا مكانتها في ليبيا، لذا نحتاج لمبعوث خاص من إيطاليا، شخصية سياسية يدعمها سلكنا الدبلوماسي ومخابراتنا، والشيء الثاني، تلزم مهمة أوروبية، فالسلام في ليبيا يعني وقف انتشار الخلايا الإرهابية».

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واعتبر دي مايو، أن قصف ليبيا في العام 2011 «كان أحد أفدح الأخطاء المرتكبة في التاريخ»، قائلا إن «قصف ليبيا عام 2011 كان أحد أكبر الأخطاء في التاريخ، ودعمه من قبلنا كان واحدا من أكبر الأخطاء في تاريخنا»، مشددا على أنه «اختيار بائس تسبب في عدم الاستقرار الذي يستمر حتى الآن»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وتطرق وزير الخارجية الإيطالي إلى المواجهات المسحلة قرب طرابلس، بقوله: «لا يمكننا قبول التصعيد في ليبيا. وهو ما يجري بالفعل، وعلينا السعي لكبحه»، مؤكدا أن إيطاليا تمكنت من استعادة الدور الذي كان يتعين عليها القيام به في ليبيا.