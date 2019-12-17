البحث الجنائي يداهم وكرا لصناعة الخمور بحي سوق العجاج في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 08:40 مساء
المعدات والأدوات المستخدمة في صناعة الخمور بالوكر الذي جرت مداهمته. (الإنترنت)

داهم عناصر الأمن التابعون لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق وكرا لصناعة الخمور بحي سوق العجاج في المدينة، حسب ما أعلنه الناطق باسم المديرية النقيب صفي الدين خطاب اليوم، الثلاثاء.

وقال خطاب لـ«بوابة الوسط» إن مداهمة الوكر جرت «بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي تفيد بأن هناك مصنعا للخمور موجودا بحي سوق النجاح، يقوم بتوزيع الخمور على عدد من المروجين داخل مدينة طبرق وخارجها».

وأكد خطاب إلقاء القبض على كل من كان في الوكر خلال المداهمة ومصادرة المعدات المضبوطة، وإحالة صاحب هذا المصنع إلى التحقيق، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات الأولية.

من جهته أثنى مدير أمن طبرق عميد، ميلود جواد، على مجهودات أعضاء قسم البحث الجنائي وقيامهم بضبط ومداهمة هذا المصنع، مشيدا بدورهم الكبير في مكافحة كل الظواهر السلبية بالمدينة.

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