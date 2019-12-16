مقتل مواطن وإصابة طفلة إثر سقوط قذائف عشوائية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 04:32 مساء

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مقتل مواطن مدني وإصابة طفلة بجراح بليغة، إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقتي صلاح الدين وسيدي حسين بمشروع الهضبة في طرابلس.

وطالب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، كل المواطنين بالابتعاد عن أماكن الاشتباك قدر المستطاع والالتزام بقواعد السلامة المعلنة والمتمثلة في الابتعاد عن النوافذ.

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كما طالب بالالتزام بالأدوار السفلية إضافة إلى عدم الخروج من البيوت إلا في الضرورة القصوى، مشيرا إلى سقوط قذائف أخرى في طريق السدرة القريبة من منطقة صلاح الدين.

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